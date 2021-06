Comentarista de Fórmula 1 da Band, Reginaldo Leme, 76, teve uma queda de pressão na manhã deste sábado e perdeu a maior parte da transmissão do treino classificatório para o GP da França. A informação foi divulgada pelo narrador Sergio Maurício no fim da cobertura.

“Ele teve um pequeno desconforto e não participou da nossa transmissão. Uma queda de pressão, mas está tudo bem”, disse Maurício antes de encerrar a transmissão da tomada de tempo. Leme chegou a entrar no ar no começo dos trabalhos, mas logo saiu

A suspeita de que Regi teria passado mal veio por que os fãs notaram a ausência do comentarista na transmissão. O piloto holandês Max Verstappen, da Red Bull, fez a pole position.

O líder do campeonato larga à frente do rival Lewis Hamilton, britânico da Mercedes. Ainda não se sabe, porém, se Regi estará na transmissão da corrida neste domingo. De todo modo, Sergio Maurício afirmou que o comentarista está bem. A Band confirmou:

Leme esteve presente na emissora do Morumbi durante a manhã deste sábado e comentou normalmente o terceiro treino livre, transmitido pelo canal fechado BandSports. O comentarista, aliás, fez uma postagem pouco antes do início da transmissão do classificatório. "No ar daqui a 3 minutos", escreveu o jornalista, que passou mal imediatamente antes de a cobertura da sessão qualificatória começar.

O Motorsport.com contatou fontes do Grupo Bandeirantes e confirmou que, de fato, o mal estar decorreu 'apenas' de uma queda de pressão, de modo que o comentarista não corre qualquer tipo de risco.

Ex-rival de Hamilton e Verstappen, Massa fala do drama dos '2ºs pilotos' da F1 2021:

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #112 – TELEMETRIA: A volta da F1 a um circuito ‘normal’ com Rico Penteado

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: