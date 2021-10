A temporada 2021 da Fórmula 1 está chegando ao fim e o britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, precisa reverter a vantagem de Max Verstappen após a vitória do piloto da Red Bull no GP dos Estados Unidos.

Entretanto, o holandês é considerado favorito nas próximas duas etapas, no México e no Brasil, e pode encaminhar o título. É o fim da linha para o heptacampeão? É o que debate a equipe do Motorsport.com.

