Indy: Hulkenberg impressiona Arrow McLaren em primeiro teste

O presidente Arrow McLaren na Indy, Taylor Kiel, ficou muito impressionado com o primeiro teste de Nico Hulkenberg na categoria - mas ao mesmo tempo admitiu que esperava por isso devido ao talento do piloto na F1.

Embora Hulkenberg tenha terminado o dia mais lento das cinco entradas em pista em Barber Motorsports Park, Kiel disse que sua adaptação às demandas de um carro da Indy foi impressionante.

“Por um lado, foi difícil fazer 108 voltas hoje como Nico fez,” disse Kiel ao Motorsport.com. “Acho que foi uma prova de seu regime de treinamento, porque ele está fora de um carro de corrida há algum tempo e entrar aqui é certamente um desafio."

“Apenas seguimos passo a passo nosso programa e foi um prazer trabalhar com ele. Todo o feedback que recebi dele ao longo do dia e ouvi-lo no intercomunicador, ele gostou do carro, gostou do estilo de condução e de como ele é."

"E tenha em mente que este circuito em particular é um dos mais difíceis em que corremos durante o ano, então eu dou a ele muito crédito por ele ter entrado e feito o que ele fez.”

Pato O'Ward, que participou do GP dos Estados Unidos de Fórmula 1 com a McLaren, depois de conseguir seu assento no Reino Unido para o teste em Abu Dhabi, compareceu à primeira metade do teste para ajudar Hulkenberg nos primeiros estágios de aprendizagem.

Kiel disse: “É engraçado quando você pega um cara como Nico em um de seus carros de corrida - correu internacionalmente em um nível muito alto por um muito tempo - e você ainda tem que explicar o básico do nosso estilo de pitstop, como guiar, os controles e assim por diante. Mas com alguém como ele, você só precisa explicar uma vez e ele memoriza e segue em frente, que é o que você espera de um piloto do calibre dele."

“Nico teve que experimentar voltas com pneus gastos, voltas out-laps com pneus frios, quali sims, corridas longas, tanques cheios, tanques baixos ... Passamos por todo o negócio, então era sobre ele entender como são esses carros, compreendendo como uma equipe e a vibração geral da categoria. E isso nos deu a chance de entender Nico como piloto."

“Eu nem estava olhando para os tempos porque todo mundo está executando seu próprio programa, então você nunca pode fazer comparações diretas. Eu estava me concentrando em sua interação com a equipe, o feedback que ele estava dando, suas reações a algumas das mudanças que estávamos fazendo no carro. Tudo isso estava em um nível muito alto, como era de se esperar.”

Questionado se esperava que Arrow McLaren SP tivesse outro dia de testes com Hulkenberg, Kiel respondeu: “Duvido, honestamente. O modelo da Indy é colocar o cara no carro, se aclimatar com ele e tomar uma decisão. E acho que provavelmente é justo."

“Para pedir outro dia, acho que precisaríamos levá-lo a um oval e abrir seu apetite em um Texas ou Gateway. Acho que agora sabemos que tipo de piloto Nico é, que tipo de talento ele tem. E, honestamente, para nós, não precisamos de um dia inteiro para perceber, 'OK, esse cara é bom!' Em última análise, é o que dissemos de antemão - foi uma chance para ele aprender sobre a Indy. Ele agora terá muito em que pensar, muito para digerir e partiremos daí.”

A equipe enfatizou que é altamente improvável que comece a temporada de 2022 com três carros, mas pode correr com três mais tarde na temporada.

“Precisamos tomar algumas decisões aqui em breve”, disse ele, “mas o luxo que temos é que não planejamos uma entrada em tempo integral até 2023."

“Portanto, agora temos algum tempo para avaliar o pessoal daquele terceiro carro e também temos muito interesse do piloto. Cabe a nós juntar todas as peças de uma forma que torne nossa equipe mais forte por ter três carros em 2023.”

O próprio Hulkenberg comentou: “Primeira vez em um carro Indy, primeira vez em Barber Motorsports Park e, no geral, acho que foi um dia bom e de sucesso."

"Muito obrigado a Arrow McLaren SP por esta oportunidade hoje e seu trabalho profissional", concluiu.

Nico Hülkenberg, Arrow McLaren SP-Chevrolet, Barber Motorsports Park. Photo by: IndyCar Series

