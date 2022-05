Podcast #178: Será o fim da linha para Vettel e Alonso na F1?

Carregar reprodutor de áudio

Dois pilotos campeões mais de uma vez, que estão devendo na temporada de 2022 e que têm contratos terminando em 2022 são Sebastian Vettel e Fernando Alonso. Será que eles terão fôlego, foco e paciência para mais temporadas na Fórmula 1?

Os jornalistas Erick Gabriel, Carlos Costa e Guilherme Longo analisam o atual momento de dois dos astros da categoria e o futuro deles. O programa também conta com o Momento Stock Car, com tudo sobre o fim de semana no Velocitta.

