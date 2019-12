O podcast Motorsport.com Brasil traz nesta semana tudo sobre o GP de Abu Dhabi de Fórmula 1, corrida que encerrou a temporada de 2019, com mais uma vitória de Lewis Hamilton. Erick Gabriel, Carlos Costa e Vital Neto dissecaram a última prova do ano, além de vislumbrar o que poderá acontecer nas pistas em 2020.

Além disso, eles também falaram sobre o futuro dos brasileiros na categoria, além de uma grande novidade do Motorsport Network, o InsideEVs, nova plataforma sobre veículos eletrificados e soluções de mobilidade sustentável.

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Siga o Motorsport.com Brasil no Twitter, Facebook, Instagram e Youtube.

NÚMEROS DA TEMPORADA 2019 DA FÓRMULA 1: