O chefe da Ferrari, Mattia Binotto, disse que equipe foi investigada pelos níveis de combustível pelo menos 10 vezes nesta temporada, após a discrepância encontrada no carro de Charles Leclerc no GP de Abu Dhabi.

A equipe italiana foi multada em 50.000 euros pela FIA, depois que a quantidade de combustível declarada para Leclerc antes da corrida foi 4,88 kg diferente da quantia encontrada no carro.

Embora a violação das regras tenha despertado a curiosidade de que ela estivesse ligada à supostas trapaças, a Ferrari deixou claro que Abu Dhabi não foi a primeira vez que a equipe foi examinada sobre seus níveis de combustível.

Binotto disse: “Não é a primeira vez que fazem isso. Nesta temporada, fomos investigados pelo menos 10 vezes. Portanto, não é a primeira vez e sempre estávamos tranquilos, mas [no domingo] tivemos uma discrepância."

Binotto disse que o procedimento para verificar o peso do combustível era bem conhecido e bastante fácil para as equipes entenderem.

"Você declara uma certa quantidade de combustível no início da corrida que está no carro", explicou. “A FIA às vezes pode tentar verificar o que foi declarado simplesmente pesando o carro, esvaziando, o pesando novamente, fazendo a diferença e verificar se você tem uma diferença.”

Modo de economia de combustível

A controvérsia surgiu antes de uma corrida em que Leclerc e Sebastian Vettel foram instruídos a usar os modos de economia de combustível. Binotto afirmou que a decisão de economizar potência foi tomada por causa de preocupações com a confiabilidade.

Questionado pelo Motorsport.com por que a equipe passou grande parte da corrida no modo de motor 4, Binotto disse: “Tivemos uma falha no motor em Austin com Charles e sabemos que em termos de quilometragem, poderíamos estar em risco.”

“Acho que tivemos que salvar os pneus, pelo menos no composto duro, para potencialmente fazer uma corrida de uma parada, que não foi o caso. Então, no geral, acreditamos que era correto simplesmente administrar os motores e pneus e gerenciar a corrida.”

Ferrari completa 90 anos e passa por jejum

A marca italiana completou nove décadas no fim de semana do GP da Itália. A equipe não vence um mundial desde 2008, quando foi campeã de construtores. O último título de pilotos foi o de Kimi Raikkonen, em 2007, o único da era pós Schumacher. Enquanto a Ferrari busca novas conquistas na F1, relembre todos os carros da lendária equipe na elite do automobilismo mundial: