Podcast #211 - O que esperar da F1 em 2023?

Ainda faltam cerca de três meses para o primeiro apagar das luzes em 2023, no GP do Bahrein. Mas, com base no que vimos ao longo de 2022, e pelo que já temos de informações deste ano, já dá para prever algumas coisas que podem acontecer na Fórmula 1.

O domínio de Max Verstappen e da Red Bull continuará? Com quem a equipe austríaca terá que se preocupar mais? Mercedes ou Ferrari?

Você acompanha tudo isso e muito mais no podcast do Motorsport.com. Os repórteres Erick Gabriel, Carlos Costa e Guilherme Longo trazem suas primeiras impressões sobre o que podemos esperar da nova temporada da Fórmula 1.

