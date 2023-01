Carregar reprodutor de áudio

Nesta terça-feira, 03 de janeiro, celebra-se o aniversário de um dos maiores nomes da história do esporte a motor: o heptacampeão da Fórmula 1 Michael Schumacher. E em meio às homenagens ao alemão, seu filho, Mick Schumacher, fez uma bela publicação nas redes sociais sobre o pai.

Nascido em 1969, Schumacher tem uma das trajetórias mais vitoriosas da história da F1, conquistando dois títulos com a Benetton nos anos 1990 antes de iniciar um período de dominação absoluta a partir de 2000, conquistando cinco títulos consecutivos com a Ferrari.

Para muitos, Schumacher é um dos maiores, se não o maior da história da F1, mesmo com um período de baixa em seu retorno à categoria com a Mercedes, entre 2010 e 2012.

Mas Schumacher está fora da vida pública desde seu acidente de ski em 2013. A família de Michael mantém sua real condição em segredo até hoje, e apenas pequenas informações acabam vazando em entrevistas dadas pelas poucas pessoas que têm acesso ao alemão, como o ex-chefe da Ferrari e ex-presidente da FIA, Jean Todt.

Neste 03 de janeiro, Schumacher voltou a ser assunto nas redes sociais devido ao seu aniversário de 54 anos, com a hashtag Keep Fighting Michael ("Continue lutando Michael") figurando entre os assuntos mais comentados do Twitter.

E entre as diversas homenagens feitas ao heptacampeão, a de seu filho Mick, hoje piloto reserva da Mercedes na Fórmula 1, chamou a atenção. No Instagram, o jovem alemão publicou uma foto ao lado do pai quando ainda era criança e outra apenas de Michael dentro do carro com a legenda: "Feliz aniversário ao melhor pai de todos. Te amo!".

Ao longo dos anos, Mick sempre evitou falar diretamente sobre as condições de seu pai, assim como o resto da família, mas já deu declarações que alimentaram os rumores sobre a situação de Michael.

Em 2020, quando Lewis Hamilton se aproximava de ultrapassar o número de vitórias do alemão, Mick se referiu a Michael usando o pretérito:

"Uma frase que meu pai sempre dizia é que recordes existem para serem quebrados. E, vocês sabem, é o objetivo principal de todos nesse esporte. Eu acho que Lewis teve uma trajetória ótima, muito positiva. Como ele dizia, recordes existem para serem quebrados e nós também vemos isso como algo positivo".

Já no ano seguinte, no documentário Schumacher, que esteve disponível no Brasil pela Netflix, ele também lamentou o fato de não poder conversar com o pai sobre as experiências que vivia como piloto na F1.

"Desde o acidente, essas experiências, esses momentos que acredito que muitas pessoas têm com seus pais, não acontecem mais. Nem em menor grau. E, na minha opinião, isso é um pouco injusto".

"Acho que eu e meu pai nos entenderíamos de uma maneira diferente agora, simplesmente porque falamos uma linguagem parecida, a linguagem do automobilismo. Teríamos mais para conversar. É onde está minha cabeça agora. Na maior parte do tempo pensando que seria tão legal se isso acontecesse. Eu abriria mão de tudo isso".

