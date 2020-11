Após um fim de semana repleto de conquistas no esporte a motor, o Motorsport.com chega com o RETA FINAL e traz as principais repercussões do dia, com destaque para o heptacampeonato de Lewis Hamilton na Fórmula 1.

Para isso, o apresentador Carlos Costa e o comentarista Guilherme Longo recebem o convidado Maurício Ferreira, chefe de equipe da Full Time na Stock Car e com ampla experiência no automobilismo internacional.

Veja abaixo o Reta Final:

