Mitch Evans e Nick Cassidy dominaram a corrida em Monte Carlo da Fórmula E, com Evans vencendo por quase um segundo, tendo liderado a maior parte da disputa de 31 voltas, que foi estendida por duas voltas devido a dois períodos de safety car.

Evans demonstrou um ritmo impressionante nos treinos de sábado de manhã, mas os erros cometidos por ele e Cassidy nos duelos das semifinais da classificação fizeram com que eles se alinhassem na segunda fila do grid.

O polonês Pascal Wehrlein manteve a vantagem na largada, com seu companheiro na primeira fila, Stoffel Vandoorne, mantendo-se à frente dos dois carros da Jaguar em disputa, enquanto Evans se movia à frente de Cassidy por fora, quando os dois corriam lado a lado.

Em contraste com a rodada dupla do E-Prix de Misano, as posições permaneceram relativamente inalteradas durante as primeiras voltas nos limites apertados do circuito de rua, mas na terceira volta, e na primeira oportunidade, Wehrlein fez seu primeiro de dois Modos de Ataque, o que o fez cair para quarto.

No entanto, ele logo foi rebaixado mais uma posição por Jean-Eric Vergne, que estava em alta, já que o piloto da DS Penske passou à frente de Maximilian Guenther no Lowes Hairpin e, momentos depois, ultrapassou Wehrlein por fora na Nouvelle Chicane.

Em seguida, Vergne passou a mirar Cassidy na frente, mas o neozelandês se defendeu com firmeza, principalmente em Mirabeau e na Nouvelle Chicane.

Mas a investida de Vergne foi interrompida por um safety car chamado na quinta volta, depois que Edoardo Mortara se envolveu em um forte acidente na chicane da Piscina, com o piloto da Mahindra sofrendo uma suspeita de problema técnico.

Poucos momentos antes do início do período de advertência, Vandoorne e Vergne fizeram seus primeiros Modos de Ataque, com o primeiro mantendo a liderança e Vergne caindo para quinto, atrás de Wehrlein.

Assim que a corrida foi retomada na nona volta, a Jaguar começou a tentar instigar seu grande plano, com Cassidy começando a recuar o pelotão na esperança de permitir que Evans usasse seu Modo de Ataque.

Mas foi Vandoorne quem piscou primeiro ao usar seu segundo Modo de Ataque na volta 10, ficando atrás de Evans e, mais importante, de Cassidy, que se lançou por dentro em Mirabeau.

Isso se mostrou fundamental para a estratégia da Jaguar, pois Cassidy começou imediatamente a dar ré no pelotão de perseguição, liderado por Vandoorne, Vergne e Wehrlein.

Evans conseguiu acumular uma vantagem suficiente, não uma, mas duas vezes, para usar seus dois Modos de Ataque nas voltas 11 e 13 e, em todas as vezes, manter a liderança.

Perto do início da 14ª volta, a dupla líder trocou de posição ao longo da reta de largada/chegada, e Evans retribuiu o favor ao companheiro de equipe.

Da mesma forma que Evans conseguiu manter a liderança todas as vezes, Cassidy também conseguiu, mas depois de tomar seu segundo Modo de Ataque na volta 17, ele pareceu permitir que seu companheiro de equipe passasse à frente na descida da Casino Square.

Depois disso, a dobradinnha da Jaguar parecia garantido, já que Evans e Cassidy tinham mais energia do que as máquinas da DS Penske logo atrás, com Vandoorne ainda à frente de Vergne.

A vitória da Jaguar estava praticamente garantida quando um segundo safety car foi acionado na 25ª volta, quando o Abt de Nico Muller ficou parado em Rascasse depois de uma colisão com Jake Hughes, pela qual o piloto da McLaren recebeu uma penalidade de cinco segundos.

Faltando apenas cinco voltas para o reinício da corrida e com o gerenciamento de energia não sendo um fator importante, Evans conseguiu a primeira vitória na Fórmula E desde Londres no ano passado.

Vandoorne conseguiu completar o pódio depois de segurar o companheiro de equipe Vergne, enquanto Wehrlein ficou em quinto com a Porsche para manter a liderança do campeonato.

Hamilton OCTACAMPEÃO? ENEA? Alonso TRICAMPEÃO? Novo sistema de PONTUAÇÃO mudaria a HISTÓRIA DA F1?

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #279 - O que dá para tirar de lição após cinco etapas da F1 2024?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!