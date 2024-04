Após a pole de Thiago Vivacqua na Carrera Cup, foi a vez da classe Sprint Challenge da Porsche Cup Brasil realizar sua sessão classificatória em Interlagos. E, na prova da tarde deste sábado, o líder do campeonato, Miguel Mariotti, sai novamente na pole, com Gerson Campos em segundo.

Em terceiro, Leonardo Hermann levou a melhor na Sport, enquanto Lucas Locatelli é o pole da Rookie em 14º.

Nas classificações do campeonato sprint, de provas de curta duração, a classificação é dividida em duas partes. Na primeira, os pilotos vão à pista agrupados pelas suas subdivisões (Rookie, Sport e Geral). Na sequência, os dez melhores colocados na tabela geral de tempos seguem para a briga pela pole position.

Na primeira parte da sessão, Miguel Mariotti foi o mais rápido com 01min39s554, quase dois décimos à frente de Gerson Campos. Sadak Leite, Célio Brasil e Cristian Mohr completaram o top 5. Líder do campeonato, empatada com Mariotti, Antonella Bassani foi eliminada, em 11º. Em 14º, Lucas Locatelli garantiu a pole da Rookie.

No final, Miguel Mariotti confirmou o favoritismo, cravando a pole com 01min39s324, 0s150 à frente de Gerson Campos em segundo. Terceiro, Leonardo Hermann saiu também como o melhor colocado da Sport, com Sadak Leite e Matheus Roque completando o top 5.

O grid da Sprint Challenge volta à pista de Interlagos mais uma vez neste sábado para a primeira corrida da etapa. A largada está marcada para 16h10, com transmissão ao vivo do Motorsport.com.

Confira o grid de largada da corrida 1 da Sprint Challenge em Interlagos:

1 – Miguel Mariotti (Sprint Challenge)

2 – Gerson Campos (Sprint Challenge)

3 – Leonardo Herrmann (Sprint Challenge Sport)

4 – Sadak Leite (Sprint Challenge)

5 – Matheus Roque (Sprint Challenge Sport)

6 – Cristian Mohr (Sprint Challenge)

7 – Caio Castro (Sprint Challenge)

8 – Sebá Malucelli (Sprint Challenge Sport)

9 – Celio Brasil (Sprint Challenge Sport)

10 – SangHo Kim (Sprint Challenge Sport)

11 – Antonella Bassani (Sprint Challenge)

12 – Marco Tulio (Sprint Challenge Sport)

13 – Giuliano Bertuccelli (Sprint Challenge Sport)

14 – Lucas Locatelli (Sprint Challenge Rookie)

15 – Caio Chaves (Sprint Challenge Rookie)

16 – Claudio Simão (Sprint Challenge Rookie)

17 – Alceu Feldmann Neto (Sprint Challenge Rookie)

18 – Luiz Souza (Sprint Challenge Sport)

19 – Wagner Pontes (Sprint Challenge Rookie)

20 – Eric Santos (Sprint Challenge Rookie)

21 – Paulo Totaro (Sprint Challenge Rookie)

22 – Claudio Reina (Sprint Challenge Rookie)

