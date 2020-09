RETA FINAL: Polêmica com Hamilton, bronca de Norris em Stroll e notícias de Gasly e Ferrari

Na segunda-feira seguinte ao eletrizante GP da Itália de Fórmula 1, o Motorsport.com chega no RETA FINAL com as principais repercussões da histórica etapa deste fim de semana em Monza.

Entre os destaques, a polêmica em torno da punição a Lewis Hamilton, a bronca de Lando Norris em relação a uma ‘vantagem’ de Lance Stroll e as principais notícias sobre a glória de Pierre Gasly, o martírio da Ferrari e tudo de mais importante na F1 2020.

