O piloto da Mercedes Valtteri Bottas vem sofrendo ao longo da temporada 2020 da Fórmula 1 com problemas nas largadas, algo que vem prejudicando suas performances nas corridas. Segundo o finlandês, ele está sofrendo com algumas "perturbações" em seus procedimentos de largada, causando essas saídas ruins.

O GP da Itália não foi a primeira vez que isso aconteceu em 2020. No GP da Hungria, seu carro acabou tendo problemas quando ele acabou pisando no acelerador cedo demais.

O piloto disse que foram feitas mudanças nos procedimentos de largada e que elas não estão sendo tão tranquilas quanto ele esperava, deixando claro que são necessárias melhorias.

"Eu tive um problema com a reação às luzes", disse Bottas após a prova em Monza, quando perdeu várias posições na largada. "Estamos testando com o modo de fazer testes de largada e o protocolo. Mudamos algumas coisas, e sinto que isso criou algumas "perturbações" nas largadas reais".

"Elas não representam totalmente as largadas reais, mas não posso entrar em mais detalhes sobre isso".

Bottas disse que a reação precoce às luzes em Monza foi similar ao que aconteceu na Hungria, mas em um nível menos ruim que a anterior.

"Novamente eu quase queimei a largada, mas, com sorte, menos que na outra. Então eu acabei me atrasando para a saída real".

"Tenho que trabalhar em cima disse. O tipo de saída, depois que você pisa no pedal, essa parte está ok e fizemos bom progresso. Mas preciso melhorar a consistência na reação às luzes de largada".

A largada ruim estragou sua corrida, fazendo ele ter que buscar uma recuperação. E o que já não estava bom piorou quando ele sentiu um problema misterioso no carro, que o deixou com a sensação de um furo no pneu no final da primeira volta.

"Na curva seis eu estava do lado de fora e o carro saía muito de traseira. Na curva sete só piorou, achei que era um furo. Na sequência, o carro estava espalhando, não parecia estar certo, então estava convencido que era um furo".

"Não tenho certeza se tinha alguma coisa no pneu ou no carro devido a algum contato. O carro estava estranho. Foi uma primeira volta bem ruim".

