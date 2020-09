Em meio à crise na temporada 2020 da Fórmula 1, a Ferrari voltou a sofrer neste domingo e viu seus dois pilotos abandonarem o GP da Itália, em Monza. Foi mais um dia de sofrimento para o time de Maranello em meio à má fase da escuderia neste ano.

Após o fiasco na etapa italiana, a Ferrari voltará a correr em casa no próximo fim de semana, quando será disputado o GP da Toscana, em Mugello. A pista é de propriedade da equipe vermelha e receberá a 1000ª corrida da escuderia na categoria máxima do automobilismo.

De todo modo, Sebastian Vettel não está nada otimista para a prova. Ao Motorsport.com, o piloto alemão falou sobre o atual da Ferrari e afirmou que o time italiano "provavelmente merece" estar em crise na F1.

“Não existem atalhos na vida e estamos nesta posição porque provavelmente merecemos estar. Estamos sofrendo, toda a equipe está sofrendo e eu sou uma parte da equipe”, afirmou o tetracampeão mundial, que deixará a Ferrari no fim de 2020.

“Tudo acontece por uma razão, e nós somos lentos por uma razão. É difícil e não sou o único a sofrer. É muito difícil para nós neste momento. Mas estamos nessa posição e temos de tentar dar o nosso melhor para ter um final de temporada digno", seguiu.

“Ainda temos muitas corridas pela frente e muito para aprender e entender, por isso temos muito trabalho. Temos que estar focados nisso. Eu quero estar no carro, na pista, e não na parte de trás do grid. Mas às vezes você não escolhe e tem que lidar com o que tem. No momento, é o que é, então temos que manter nossas cabeças erguidas, mesmo que seja difícil", completou Vettel.

Vettel comenta rumores sobre ida p/ Racing Point e fala de outras categorias para 2021

Podcast #065 – O que será da F1 no Brasil em 2021, sem Globo, pilotos e corrida?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: