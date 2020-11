RETA FINAL: Schumacher perto da Haas, GP do Bahrein de F1 e notícias do fim de semana do esporte a motor

A segunda-feira começa cheia de notícias sobre Fórmula 1, que realiza o GP do Bahrein no próximo domingo, e deve ter Mick Schumacher como piloto da Haas em 2021, conforme destaca o RETA FINAL.

Além disso, as principais notícias das outras categorias de destaque no esporte a motor, com a final da MotoGP, a penúltima etapa da Stock Car e a confirmação de Tony Kanaan nos ovais da IndyCar em 2021 e 2022 pela Chip Ganassi Racing.

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

PODCAST: Hamilton x Schumacher: a comparação entre os campeões da F1