Maior vencedor da história da Fórmula 1, heptacampeão mundial da categoria e principal piloto do automobilismo nos últimos anos, o britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, é o competidor mais bem remunerado da F1 em 2020.

A informação foi revelada pela publicação francesa Business Book GP, especializada em finanças da categoria. Completam o top-3 o alemão Sebastian Vettel, que deixará a Ferrari para ir à Aston Martin, e o australiano Daniel Ricciardo, que sairá da Renault rumo à McLaren.

Hamilton recebe € 47 milhões (aproximadamente R$ 303 milhões na cotação atual). Já Vettel, na temporada final de seu vínculo com a Ferrari, ganha € 35 milhões (cerca de R$ 226 milhões). Segundo a Gazzetta dello Sport, o alemão vai reduzir significativamente seu salário no próximo campeonato: na Aston Martin/Racing Point, especula-se que o tetracampeão vá receber algo em torno de € 12 milhões (R$ 77,5 milhões).

Ricciardo, por sua vez, recebe € 20 milhões (R$ 129 milhões) por temporada na Renault. O competidor está de saída para a McLaren no ano que vem e ainda não há maiores informações sobre seus futuros vencimentos.

A 'quarta colocação' fica com o holandês Max Verstappen, da Red Bull, que ganha € 16 milhões (R$ 103,4 milhões) por temporada. O top-5 é 'completado' pelo finlandês Valtteri Bottas, que teve € 1 milhão (R$ 6,47 milhões) de aumento em 2020 na Mercedes, passando a receber um total de € 9 milhões (R$ 58,1 milhões). É o mesmo vencimento anual do monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, que teve valorização após extensão contratual com a escuderia até 2024.

Veja a lista completa: