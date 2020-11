Para o chefe da McLaren, Andreas Seidl, provas caóticas como o GP da Turquia são muito divertidas, mas defende que esse não é um caminho artificial que a Fórmula 1 deve seguir, já que o esporte deve ser sobre ter o melhor carro determinando o ritmo.

Enquanto Lewis Hamilton eventualmente venceu o GP da Turquia com uma margem dominante, a superfície extremamente lisa e as condições de chuva na classificação e na corrida criaram uma prova fora do comum, com a Racing Point fazendo a pole e o segundo lugar na corrida, enquanto a Red Bull e Valtteri Bottas sofreram.

Os pilotos da McLaren, Carlos Sainz e Lando Norris, ficaram mais para baixo no grid, mas se recuperaram na corrida para terminar em quinto e oitavo.

"Tivemos muitos comentários em ambas as direções", disse Seidl sobre o entretenimento criado pelas condições. "Se isso é positivo ou negativo para a F1 o que vimos na sexta e no sábado?".

"Claro que uma corrida assim... temos que admitir que vimos várias corridas com condições complicadas como essa que renderam boas provas".

"É óbvio que todos querem ver os carros lutando na pista, ver ultrapassagens, quer ver carros diferentes na ponta, pessoas escalando o pelotão após largar no fundo".

"Mas, ao mesmo tempo, a F1, em condições normais, é sobre construir, ter o melhor carro e tirar a melhor performance dele. E é normal que o melhor carro esteja na frente na classificação e na corrida. Isso é parte do DNA da F1".

Seidl segue confiante que o novo regulamento técnico de 2022, que visa principalmente criar um grid mais equalizado, permitindo uma pilotagem mais próxima, será um passo adiante.

"Acho que temos muitas coisas positivas vindo a partir de 2022 com o novo regulamento técnico, que deve permitir que os carros andem mais próximos. Isso também deve permitir mais ultrapassagens, e ainda temos o regulamento financeiro, que deve ajudar nisso também".

"Acredito que não há motivos para ser pessimista".

