Para o chefe da Mercedes, Toto Wolff, o sucesso na utilização de circuitos tradicionais na temporada 2020 prova que a Fórmula 1 seguiu uma direção errada com muitas das novas pistas, classificando-as como "estacionamentos gigantes de supermercado".

Devido ao impacto da pandemia da Covid-19, a F1 precisou revisar fortemente o calendário de 2020, levando ao cancelamento de 13 das 22 provas planejadas para o ano. Para realizar um número aceitável de corridas, a categoria garantiu retornos e introduções ao calendário como Portimão, Mugello, Ímola e Nurburgring.

O GP da Turquia marcou o retorno do Istambul Park ao calendário após uma ausência de nove anos e a pista, muito popular entre pilotos, equipes e fãs, entregou uma das corridas mais imprevisíveis do ano.

Os fãs vem pedindo nas redes sociais que pistas como Mugello, Portimão e Istambul virem fixas no calendário da F1 após corridas animadas. Wolff afirmou que as pistas clássicas punem os pilotos pelos erros e provam o quão errado foi a abordagem usada no design dos circuitos modernos dos últimos anos.

"Sempre fui muito crítico com relação à direção tomadas, com essas corridas em estacionamentos gigantes de supermercado. Isso tira da equação as habilidades do piloto. Eu gostei da corrida em Ímola e adorei a prova em Mugello, pistas que punem se você comete um erro".

"Precisamos das caixas de brita de volta para saber que, quando você comete um erro, não voltará à pista sem nenhum dano ao carro. É possível adaptar a maioria dos circuitos para isso, mas essas pistas clássicas e históricas têm uma alma".

Wolff sentiu que algumas das novas pistas no calendário ganharam uma reputação e identidade ao longo dos anos, mas precisam de ajustes para tornar-se mais desafiadores ao longo dos anos.

"Você pode dizer que, dos circuitos modernos, Bahrein tem uma alma, mas porque já corremos lá há muitos anos. Talvez precisamos de uma adaptação desses circuitos como falei".

"Novamente, não sou um projetista de circuitos, estou apenas dando meu feedback como ex-piloto e baseado no que vimos em Mugello, Portimão e Ímola".

