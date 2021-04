A Fórmula 1 colocou seus carros na pista nesta sexta-feira (30) em Portimão, com os dois primeiros treinos livres para o GP de Portugal no próximo domingo. A Mercedes deu as cartas, com Valtteri Bottas liderando a primeira sessão e Lewis Hamilton comandando o TL2.

Mas o dia não foi só dos representantes da Mercedes e o SEXTA-LIVRE vai falar tudo sobre o que rolou em Portugal, com o jornalistas Carlos Costa e Guilherme Longo.

PODCAST: TELEMETRIA: Tudo sobre GP de Portugal e as mudanças no calendário com Rico Penteado

