Após um primeiro treino livre movimentado, que terminou com Valtteri Bottas à frente, a Fórmula 1 voltou à pista de Portimão para a segunda sessão do dia. E em um treino que começou atrasado por conta de reparos na pista, Lewis Hamilton foi o mais rápido, superando Max Verstappen por 0s143, mas sem conseguir bater o tempo do companheiro de Mercedes feito pela manhã.

No TL1, realizado mais cedo nesta sexta, tivemos Valtteri Bottas na ponta com 01min19s648, superando Max Verstappen por apenas 0s025, após o holandês reclamar de vibrações em sua Red Bull enquanto fazia voltas com pneus macios. Sergio Pérez completou o top 3 enquanto Lewis Hamilton foi apenas o quinto.

A sessão teve seu início atrasado em dez minutos por conta de uma tampa de bueiro na lateral da pista que havia se soltado. A direção de prova rapidamente mandou pessoal para fazer um conserto e, na sequência, fez uma inspeção antes de liberar o início do TL2.

Os pilotos não demoraram para sair após a liberação da pista e Charles Leclerc foi o mais rápido entre os que abriram volta nos primeiros minutos, fazendo 01min21s294 com pneus médios.

Mas, com dez minutos de sessão, os tempos já haviam caído consideravelmente, com Valtteri Bottas na ponta, marcando 01min20s423, seguido de Carlos Sainz e Lewis Hamilton, ambos a menos de um décimo do finlandês, e Sergio Pérez e Pierre Gasly fechando o top 5.

Os pilotos encerraram as simulações de corrida próximo à marca de 25 minutos para o fim do TL2 e, neste momento, Hamilton ocupava a ponta, com 01min19s837, seguido de Verstappen, a 0s143 e Bottas fechando o top 3, a 0s344.

Os 20 minutos finais foram marcados pelas simulações de corrida, onde os pilotos andam com tanque cheio para trabalhar nos ajustes do carro para a prova do domingo. Por isso, neste momento, os tempos acabam sendo mais altos que os da primeira metade do treino.

No final, as simulações de corrida impediram que o tempo de Lewis Hamilton fosse desafiado, então o heptacampeão terminou o TL2 na ponta com seu 01min19s837. Em segundo, Max Verstappen, a 0s143 e Valtteri Bottas, a 0s344. Completaram o top 10 Carlos Sainz, Fernando Alonso, Esteban Ocon, Charles Leclerc, Daniel Ricciardo, Lance Stroll e Sergio Pérez.

Mesmo terminando na ponta, o tempo de Hamilton foi apenas o terceiro mais rápido do dia, ficando atrás do 01min19s648 de Bottas e do 01min19s673 de Verstappen, ambos obtidos no TL1. Com isso, o finlandês acaba com a melhor volta do final de semana até aqui.

Resultado final

A Fórmula 1 volta à pista de Portimão no sábado para TL3 para o GP de Portugal, quarta etapa da temporada 2021. A sessão está marcada para 08h, horário de Brasília, com transmissão pelo Bandsports.

E após o final da classificação, corre para o canal do Motorsport.com para acompanhar mais uma edição do Q4, onde nossa equipe fará uma análise completa deste primeiro dia de atividades. Não perca!

F1 AO VIVO: BRIGA de 'gato e rato' entre Mercedes e Red Bull nos treinos em Portugal | SEXTA-LIVRE

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: TELEMETRIA, tudo sobre o GP de Portugal e as mudanças no calendário com Rico Penteado

Your browser does not support the audio element.