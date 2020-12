Nesta sexta-feira, foram realizados os dois primeiros treinos livres para o GP de Abu Dhabi de Fórmula 1, marcado pela volta de Lewis Hamilton ao grid. E depois de Max Verstappen liderar o TL1, a Mercedes deu as cartas no TL2, com Valtteri Bottas terminando mais de sete décimos a frente do holandês.

O SEXTA-LIVRE traz os destaques do dia e também aborda a final da Stock Car, disputada neste fim de semana em Interlagos.

