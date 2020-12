O chefe da Haas, Gunther Steiner, afirmou que não tem como realizar o desejo de Romain Grosjean, dando a ele um teste de despedida da Fórmula 1, afirmando que a equipe não tem motores antigos à disposição para os carros, mas espera que a Ferrari possa dar essa oportunidade ao francês.

Grosjean perdeu as duas etapas finais da temporada 2020 após seu grave acidente no GP do Bahrein. Ele segue em tratamento para as queimaduras em suas mãos.

Isso criou um fim prematuro ao tempo de Grosjean com a Haas, tendo confirmado previamente sua saída após o final da temporada atual, no que deve ser sua última aparição na F1.

Anteriormente, o piloto havia dito que, caso não pudesse correr em Abu Dhabi, gostaria de fazer um teste privado após sua recuperação para garantir que o acidente não seja sua última memória da F1.

Mas Grosjean não poderá fazer isso com a equipe onde passou os últimos cinco anos, já que a Haas não possui carros antigos disponíveis para o teste.

"Infelizmente não temos carros antigos porque não temos os motores", disse Steiner ao Motorsport.com. "Até temos os carros, mas eles estão sem motores, então infelizmente não podemos fazer isso".

"Talvez tenhamos algo do tipo no futuro, não sei. Mas, no momento, não posso fazer tal promessa".

A Mercedes já havia se colocado a disposição para o teste caso outras equipes não pudessem. Steiner disse que torcia para que a Ferrari lhe desse a chance, já que a montadora italiana é a fornecedora de motores da Haas.

"É mais provável que eu fale com a Ferrari para tê-lo a bordo de um de seus carros quando eles fizerem um evento. Isso é algo possível e é uma solução mais fácil do que nós prepararmos um carro, porque eles tem um departamento que faz isso para os clientes".

"Se ele realmente quiser isso, vou esperar ele se curar totalmente e aí vamos ver o que é possível arranjar".

Grosjean voltou para sua casa na Suíça no início da semana, onde seguirá o tratamento para a queimadura em suas mãos. Assim que ele se recuperar, ele poderá fazer um teste de quilometragem ilimitada com um carro de dois anos atrás. Ou seja, ele poderia andar com um modelo de 2019.

Em uma transmissão feita em seu perfil oficial no Twitch, Grosjean brincou que vai aceitar a oferta de Toto Wolff.

"Eu definitivamente vou ligar para Toto e perguntar sobre o teste. Vou ligar e perguntar quando que posso andar. O que seria melhor do que andar com um carro que é campeão mundial".

Nas redes sociais, Grosjean revelou ainda que tinha a intenção de correr em Abu Dhabi com uma pintura especial em seu capacete, criada por seus três filhos.

"Esse é o capacete mais bonito que eu poderia imaginar. Foi criado por Sacha, Simon e Camille para minha última corrida na F1 em Abu Dhabi. Vou tentar correr com ele no futuro. É muito bonito para ficar em casa sem ser usado".

