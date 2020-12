F1: Bottas supera Hamilton no segundo treino livre em Abu Dhabi

Piloto da Mercedes, Valtteri Bottas liderou o segundo treino livre para o GP de Abu Dhabi e foi o mais rápido da sexta-feira em Yas Marina, circuito que recebe a última corrida da temporada 2020 da Fórmula 1.

O finlandês registrou o tempo de 1min36s276 e superou o companheiro Lewis Hamilton por dois décimos. O britânico volta ao carro da Mercedes neste fim de semana, após perder o GP de Sakhir em função de ter contraído o novo coronavírus.

A terceira posição da segunda sessão prática do dia ficou com Max Verstappen, líder do primeiro treino livre. Companheiro do holandês na Red Bull, o anglo-tailandês Alexander Albon ficou na quarta posição.

As cinco primeiras posições foram completadas pelo britânico Lando Norris, da McLaren. Depois de chegar em segundo e conquistar seu primeiro pódio na F1 em Sakhir, o francês Esteban Ocon foi o sexto com a Renault.

O sétimo posto ficou com o mexicano Sergio Pérez, que conquistou sua vitória inaugural na categoria em Sakhir e busca vaga para 2021, já que deixará a Racing Point para dar vaga a Sebastian Vettel, de saída da Ferrari.

Companheiro do alemão no time de Maranello, o monegasco Charles Leclerc ficou em oitavo, à frente do australiano Daniel Ricciardo, que faz sua última corrida com a Renault antes de ir para a McLaren em 2021. Ele assume o carro do espanhol Carlos Sainz, que vai para a Ferrari.

O top-10 foi fechado pelo canadense Lance Stroll, da Racing Point. Substituto do francês Romain Grosjean na Haas, após o acidente do francês no GP do Bahrein, o brasileiro Pietro Fittipaldi ficou em 19º.

No fim do treino livre, o carro do finlandês Kimi Raikkonen, da Alfa Romeo, começou a pegar foto e a sessão foi brevemente interrompida para que o incêndio fosse apagado. O campeão mundial de 2007 ajudou a debelar as chamas. Ele ficou em 14º.

Resultado completo do TL2

