Nesta sexta-feira, foram realizados os dois primeiros treinos livres para o GP da Arábia Saudita, penúltima etapa da temporada 2021 da Fórmula 1. Além de uma análise das sessões práticas, o SEXTA-LIVRE traz as principais notícias do dia, destacando a disputa entre Hamilton x Verstappen, as primeiras reações à pista de Jeddah e as homenagens a Sir Frank Williams, envolvendo até Emerson Fittipaldi.

O SEXTA-LIVRE é apresentado por Guilherme Longo (@gglongo) e tem comentários de Fabio Tarnapolsky (@fabiofto), repórteres do Motorsport.com. Assista, curta o vídeo, compartilhe e também comente, além de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de todas as nossas novidades!

F1 AO VIVO: HAMILTON x VERSTAPPEN na estreia de JEDDAH e tudo sobre os treinos na ARÁBIA SAUDITA

Podcast #149: Frank Williams é o maior personagem da F1 fora das pistas?

