O chefe da Mercedes Toto Wolff se ofereceu para atender os sobreviventes e famílias em luto do desastre de Grenfell, em meio a reações adversas sobre o novo acordo de patrocínio da organização com Kingspan. Antes do GP da Arábia Saudita, a equipe anunciou um novo acordo com a empresa de isolamento e revestimento de construção - com os logotipos aparecendo no carro W12.

O negócio desencadeou uma reação dos afetados pelo desastre do incêndio de 2017, que matou 72 pessoas. O isolamento K15 foi um dos produtos instalados na torre, e a responsabilidade da organização no desastre foi amplamente investigado.

Grenfell United, um grupo de pressão formado por famílias de vítimas e sobreviventes, foi o primeiro a falar sobre a mudança e pediu à Mercedes que cancelasse o negócio.

Em uma carta aberta a Wolff, eles escreveram: "O anúncio desta semana de sua nova parceria com a Kingspan é realmente chocante. Ela desempenhou um papel central em infligir a dor e o sofrimento que sentimos hoje e deve haver um certo grau de censura pública pela imprudência e descuido de Kingspan pela vida humana."

Eles acrescentaram: "Ao fazer parceria com a eles, acreditamos que você está diretamente envolvido neste sistema que coloca o lucro antes da vida humana. Estamos, portanto, buscando garantias de que tomará medidas afirmativas para se desassociar da Kingspan."

"Grenfell United gostaria que você compartilhasse a carta com seus acionistas e aguarda sua resposta. Ficaríamos felizes em facilitar uma reunião com você para discutir isso mais detalhadamente."

"Não pode ser apenas 'business as usual'. Esperamos que você possa demonstrar que a ética e os valores existem na F1 e que há consequências para as ações."

O foco no acordo de patrocínio da Kingspan aumentou quando Michael Gove MP, membro do parlamento britânico, revelou que estaria escrevendo à Mercedes para pedir uma revisão da parceria.

Postando no Twitter, ele escreveu: "Profundamente desapontado que a Mercedes esteja aceitando patrocínio da empresa de revestimento Kingspan enquanto o inquérito de Grenfell está em andamento. Estarei escrevendo à Mercedes para pedir que reconsiderem. A comunidade merece melhor."

A Mercedes está ciente das críticas que tem enfrentado e, embora não tenha se oferecido para cancelar o acordo de patrocínio, Wolff disse que ficaria feliz em saber mais sobre o impacto do desastre do Grenfell United.

Em uma carta publicada nos canais de mídia social da Mercedes, ele escreveu: "A tragédia do incêndio na Torre de Grenfell foi além da minha imaginação e nunca deveria ter acontecido. Em nome de nossa equipe, gostaria sinceramente de pedir desculpas a vocês pela dor adicional que este anúncio causou. Nunca foi nossa intenção fazer isso."

"O trabalho de inquérito público para estabelecer todas as causas da tragédia é de importância crucial. Antes de concluir nossa parceria, nos envolvemos profundamente com a Kingspan para entender o papel que seus produtos desempenharam no que aconteceu em Grenfell."

"Eles declararam que não desempenharam nenhum papel no projeto ou construção do sistema de revestimento na Torre de Grenfell, e que uma pequena porcentagem de seu produto foi usada como um substituto sem seu conhecimento em parte do sistema que não estava em conformidade com os regulamentos de construção e não era seguro."

"Eu sei que isso não muda de forma alguma a terrível tragédia que vocês sofreram, ou a dor profunda e contínua sentida em sua comunidade, e gostaria de agradecer a Grenfell United pela oferta de me encontrar pessoalmente para aprender e entender melhor."

“Estou ansioso para nos reunirmos assim que pudermos", concluiu.

