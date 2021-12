O fabricante de pneus da Fórmula 1 Pirelli concluiu que o uso excessivo das zebras foi a causa de quatro falhas de pneus no GP do Catar, descartando erros de produção.

Há duas semanas, os pilotos Valtteri Bottas, Lando Norris, George Russell e Nicholas Latifi sofreram falhas no pneu dianteiro esquerdo de aparência semelhante durante a corrida em Losail.

O furo causou o abandono de Latifi, enquanto os outros três conseguiram voltar aos boxes e continuar a corrida, embora Bottas tenha desistido devido aos danos que seu carro sofreu com o pneu estourado.

Depois de levar os pneus de volta para sua base na Itália para investigação, a Pirelli concluiu que a principal causa para as quatro falhas de pneus foi o uso excessivo das zebras altas em Losail.

“Com base nas constatações obtidas até o momento, a origem do problema se deve principalmente ao tempo que esses pneus rodaram na zebra, em alta velocidade e com cargas laterais e verticais consideráveis: uma situação única no circuito de Losail”, afirmou a Pirelli em um comunicado na sexta-feira.

A fabricante também acrescentou que descarta "quaisquer defeitos de produção" em seus pneus e disse que compartilhou suas descobertas com as equipes e a FIA.

Foi a primeira vez que a F1 visitou o Catar, então não havia dados anteriores disponíveis para alertar a Pirelli e as equipes sobre possíveis problemas.

A Pirelli estava ciente de que o Circuito Internacional de Losail exigia muito do pneu dianteiro esquerdo, mas após a corrida o chefe da fabricante, Mario Isola, disse que não havia visto nada nos dados dos treinos livres e classificação para causar preocupação.

Os quatro pilotos afetados estavam em um longo stint com pneus médios usados enquanto tentavam completar o GP do Catar em uma estratégia de parada única.

Vários outros pilotos conseguiram completar uma estratégia semelhante sem problemas, com Fernando Alonso subindo ao pódio junto à Alpine após um pitstop.

