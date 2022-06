Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 realizou neste domingo a nona etapa do campeonato de 2022. Max Verstappen mais uma vez foi soberano, após grande disputa com Carlos Sainz. O holandês segurou o espanhol da Ferrari, mesmo com as investidas utilizando o DRS.

Charles Leclerc foi o quinto colocado, mesmo largando na última fila. Sergio Pérez acabou abandonando, com problemas em sua red Bull. Mesmo assim, o mexicano sustenta a segunda colocação.

Veja como ficou a tabela do campeonato após o GP do Canadá

No campeonato de construtores, a Ferrari teve ligeira vantagem sobre o time austríaco, mas a vantagem ainda é grande.

Posição Equipes Pontos 1 Red Bull Racing 304 - 37 18 58 38 44 40 44 25 - - - - - - - - - - - - - 2 Ferrari 228 44 34 26 20 33 12 30 - 29 - - - - - - - - - - - - - 3 Mercedes 188 27 11 27 12 18 25 14 27 27 - - - - - - - - - - - - - 4 McLaren 65 - 6 18 22 - 4 9 6 - - - - - - - - - - - - - - 5 Alpine 61 8 8 6 - 4 8 6 7 14 - - - - - - - - - - - - - 6 Alfa Romeo 47 9 - 4 12 6 8 2 - 6 - - - - - - - - - - - - - 7 AlphaTauri 27 4 4 2 6 - 1 - 10 - - - - - - - - - - - - - - 8 Aston Martin Racing 16 - - - 5 1 - 1 8 1 - - - - - - - - - - - - - 9 Haas F1 Team 15 10 2 - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 Williams 3 - - 1 - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - -

