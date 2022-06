Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 realizou neste domingo a nona etapa do campeonato, com o GP do Canadá. A vitória ficou com Max Verstappen, que teve que segurar a pressão de Carlos Sainz nas últimas 20 voltas, em uma verdadeira batalha, com o espanhol tentando se aproximar urilizando o DRS.

Lewis Hamilton fechou o pódio na terceira posição. Charles Leclerc, que largou da última fila, teminou em quinto lugar.

A Corrida

Na largada, Verstappen saltou à frente de Alonso e manteve a ponta com tranquilidade. Assim que a utilização do DRS foi concedida, Sainz manobrou sobre seu compatriota pelo segundo posto. Hamilton manteve a quarta colocação, pressionado por Magnussen, mas o inglês manteve a posição.

Após cinco voltas, Leclerc, que largou em penúltimo, ocupava o 16º lugar. Pérez era o 11º.

Pelo contato inicial com Hamilton, a asa dianteira de Magnussen foi danificada e os comissários o obrigaram a trocá-la.

Na oitava volta, o motor de Pérez parou e o mexicano abandonou. O safety car virtual foi acionado. Verstappen aproveitou para fazer sua parada e colocar pneus duros. O holandês havia começado com os médios e voltou em terceiro. Hamilton fez o mesmo.

O reinício foi autorizado na 10ª volta. Sainz liderava com Alonso em segundo e Verstappen em terceiro. Hamilton voltou em sexto e logo superou Ocon pelo quinto posto.

O atual campeão mundial assumiu a segunda posição na volta 16, em manobra tranquila sobre Alonso. Ele estava pouco mais de cinco segundos de Sainz, que não havia parado nos pits.

Na 20ª volta, Mick Schumacher parou no mesmo lugar que Pérez e novamente o safety car virtual entrou em cena. No final dela, Sainz fez o seu pit stop para colocar pneus duros. Ele voltou atrás de Hamilton, mas logo o superou.

Com estratégias variadas, Leclerc não havia parado até então e já era o sétimo colocado. Na volta 23 Sainz superava Alonso e voltava à segunda posição.

O espanhol da Alpine foi ultrapassado por Hamilton no giro seguinte. Ele pararia apenas na 29ª volta.

Na metade da prova, Verstappen liderava com vantagem de 8 segundos sobre Sainz. Hamilton, Russell e Ocon completavam o top 5. Leclerc era o sexto.

Na 42ª volta, Leclerc parou nos pits, mas a Ferrari demorou no serviço. O monegasco voltou em 12º. Na volta 44 foi a vez de Verstappen parar para mais um composto duro. Ele voltou junto a Hamilton, que conseguiu permanecer em terceiro, mas o hoalndês concluiu a volta à segunda posição na volta seguinte.

Na 50ª volta, Tsunoda bateu nas barreiras da curva 2, na saída dos pits e trouxe o safety car. Com isso, Sainz foi para os pits e Verstappen herdou a liderança.

Antes da relargada, Verstappen era o líder, seguido de Sainz, Hamilton, Russell e Ocon.

O reinício ocorreu na 55ª volta e Verstappen conseguiu manter a liderança, com Sainz tentando acompanhá-lo. Nos giros seguinte, o espanhol tentava a ultrapassagem, utilizando o DRS.

Enquanto isso, Leclerc superava as duas Alpines e era o quinto colocado quando restavam 10 voltas.

Apesar das tentativas do espanhol, Verstappen manteve o controle e venceu a corrida. Hamilton foi o terceiro colocado e Leclerc o quinto.

A F1 retorna em duas semanas, com o GP da Grã-Bretanha.

Resultado

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Qual maior adversário ao bi de Verstappen: Pérez, Leclerc ou confiabilidade da Red Bull?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: