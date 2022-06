Carregar reprodutor de áudio

Max Verstappen conquistou a sexta vitória da temporada, mas o holandês não teve vida fácil em Montreal, palco do GP do Canadá de Fórmula 1. Tudo por causa da pressão exercida por Carlos Sainz nas últimas voltas, especialmente após a última relargada, quando restavam cerca de 20 voltas.

Após a corrida, o espanhol comentou suas inúmeras tentativas, ao tentar buscar a primeira posição e uma vitória inédita.

“Eu estava acelerando tudo”, disse Sainz. “Quer dizer, eu não estava deixando nenhum centímetro para os muros na hora da frenagem. Eu estava utilizando tudo o que tinha com a bateria.

“Tentei de tudo para passar Max. Mas hoje, simplesmente não tivemos ritmo suficiente para colocá-lo perto o suficiente no hairpin e depois tirá-lo um pouco da linha na chicane. Mas sim, o positivo é que fomos mais rápidos, faltou só um pouco mais para ultrapassar por aqui.”

Mesmo assim, Sainz não saiu da pista desiludido, ao perder a chance da primeira vitória na F1.

“Estou particularmente feliz com o ritmo de corrida com a forma como conseguimos pressionar Max durante toda a prova, e você sabe, o tempo dos pit stops eu acho que foi correto. Honestamente, tentamos de tudo e estávamos muito, muito perto de vencer hoje. Então vou pegar os pontos positivos e continuar tentando no próximo.”

F1 AO VIVO: Verstappen SEGURA Sainz para vencer no Canadá, com Lewis 3º; veja DEBATE sobre Montreal

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Qual maior adversário ao bi de Verstappen: Pérez, Leclerc ou confiabilidade da Red Bull?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: