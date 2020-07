Depois de largar na pole e dominar o GP da Estíria, segunda prova consecutiva no Red Bull Ring, Lewis Hamilton encostou em Valtteri Bottas na classificação de pilotos. A diferença entre os companheiros de Mercedes é agora de apenas seis pontos. Com dois abandonos, Ferrari sai zerada da Áustria e amarga quinta posição no mundial.

Após duas etapas, apenas cinco pilotos ainda não marcaram pontos: Kimi Raikkonen e as duplas de Haas e Williams. Enquanto isso, Charles Leclerc, Sérgio Pérez, Max Verstappen, Carlos Sainz Jr e Alex Albon estão embolados na tabela, com apenas cinco pontos separando o quarto e o oitavo.

Na disputa das equipes, a Mercedes segue na ponta sem surpresas, com o dobro da inesperada McLaren, vice líder da temporada até aqui. Red Bull e Racing Point estão próximas na disputa pelo terceiro posto Nas tabelas abaixo, o Motorsport.com mostra como está o campeonato entre times e pilotos.

TABELA DO MUNDIAL DE PILOTOS:

TABELA DO MUNDIAL DE CONSTRUTORES:

Assista o Pódio, nosso debate pós corrida e ouça nosso podcast: