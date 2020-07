Após o GP da Estíria de F1, disputado neste domingo (12) na Áustria, Valteri Bottas classificou seu caminho ao segundo lugar da prova como “redução de danos” e manteve a liderança do campeonato. O piloto finlandês venceu na abertura da temporada na semana passada e conseguiu apenas a quarta colocação na pista molhada do treino classificatório deste sábado, enquanto seu companheiro de equipe Lewis Hamilton conquistou a pole position.

No momento em que Bottas ultrapassou Carlos Sainz pelo terceiro lugar no início da corrida, Hamilton e Max Verstappen já tinham aberto uma vantagem que ele não conseguiu diminuir ao longo das primeiras voltas.

Um tempo maior com os pneus macios deram a Bottas borrachas menos gastas na parte final da prova, permitindo que ele ultrapassasse Verstappen e conquistasse a segunda posição a apenas cinco voltas do final.

Bottas cruzou a linha de chegada 13 segundos atrás de Hamilton, mas afirmou que tinha poucas chances de derrotar seu companheiro de equipe após seu resultado no classificatório.

“Obviamente, Lewis partiu da pole e teve uma boa largada”, disse Bottas após a corrida. “Ele conseguiu controlar a corrida e não houve tantos acontecimentos como no final de semana passado”.

“Mas do meu lado, largando em quarto, acredito que hoje foi de redução de danos. Ainda consegui bons pontos, ainda estou liderando, então não foi tão ruim”.

“Ontem não foi ideal, então foi por isso que não pude conquistar 25 pontos hoje”.

O resultado significa que Bottas mantém uma vantagem de 6 pontos para Hamilton na classificação do campeonato antes da terceira prova da temporada, que acontecerá na Hungria no próximo final de semana.

Bottas passou por uma disputa apertada com Verstappen pelo segundo lugar no final da corrida, com ambos ficando lado a lado na curva 4, enquanto o piloto da Red Bull tentava manter a posição.

Verstappen conseguiu manter a vantagem mesmo por fora da curva e forçou Bottas a recuar inicialmente, mas o finlandês completou a ultrapassagem na volta seguinte.

“Foi uma boa batalha com ele”, disse Bottas. “Acredito que eu tinha um pouco mais de ritmo no final do que ele já que estendemos nossa primeira parada. Correr de perto é sempre bem divertido”.

Questionado se ele estava deixando a Áustria satisfeito com a liderança do campeonato intacta, Bottas respondeu: “Eu poderia estar mais satisfeito, mas as primeiras corridas não foram ruins”.

“Então estou ansioso pela próxima semana”.

