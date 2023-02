Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 já teve carros na pista na última semana, com a pré-temporada no circuito de Sakhir, que também será o palco do GP do Bahrein, a primeira etapa de 2023. Quem mostrou que pode se dar bem no campeonato? Quem vai ter um ano ‘daqueles’? Para responder essas e outras perguntas, teremos a participação de Rico Penteado, o engenheiro brasileiro que esteve na F1 por quase duas décadas.

O TELEMETRIA, especial de pré-temporada, tem a apresentação de Erick Gabriel (@erickjornalista) e a participação de Guilherme Longo (@gglongo) ambos repórteres do Motorsport.com.

