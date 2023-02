F1: Russell dá prazo para Mercedes brigar por vitórias em 2023

Carregar reprodutor de áudio

Após a Mercedes ter uma pré-temporada de altos e baixos em Sakhir antes da etapa inaugural da Fórmula 1 2023 no GP do Bahrein, o piloto britânico George Russell estabeleceu um prazo para o time alemão vencer corridas no campeonato deste ano.

“Acho que temos de entrar [na temporada] com a mente um pouco aberta”, afirmou o jovem inglês após os ensaios da categoria máxima do automobilismo no Circuito Internacional do Bahrein, que recebe tanto a pré-temporada quanto a primeira corrida da F1 2023.

“Não quero sentar aqui e dizer que a Mercedes está de volta, pois isso seria completamente injusto. E, pelo que vimos, a Red Bull é muito, muito forte. O que posso dizer é que tenho a melhor equipe do mercado, e todos estão trabalhando duro para colocar a Mercedes de volta no topo”, seguiu.

“Quando você olha para o calendário, acho que só temos cinco corridas nos primeiros dois meses e meio, três meses, enquanto que, no final da temporada, serão dez ou 11 no mesmo período”, disse ele. Com a saída do GP da China da temporada 2023 em função da política anti-Covid do país asiático, o calendário deste ano tem um gap de três semanas entre o GP da Austrália, o quarto deste ano, e o GP do Azerbaijão, o quinto.

“Esta temporada será vencida ou perdida da metade em diante, não nas primeiras cinco corridas. Por mais que queiramos vencer no Bahrein, sabemos que é mais importante termos o carro certo na janela certa na sexta corrida, quando os grandes pontos serão conquistados”, completou Russell.

O Motorsport.com faz a cobertura completa do GP do Bahrein, com repórteres internacionais in loco e toda a equipe brasileira dedicada a noticiar tudo no site, com direito a tempo real, e no YouTube.

