Uma das notícias extrapista que mais chamou a atenção durante a pré-temporada da Fórmula 1 foi o rumor de que a Red Bull poderia vender a AlphaTauri, algo que o chefe da equipe italiana, Franz Tost, classificou como "sem fundamento".

O rumor veio originalmente do portal alemão Auto Motor und Sport, que havia noticiado que a nova estrutura de gerenciamento da Red Bull, criada após a morte de Dietrich Mateschitz no ano passado, considerava a venda da equipe de Faenza.

O motivo por trás da decisão será uma insatisfação com a nova identidade da equipe, tendo mudado o nome de Toro Rosso para AlphaTauri em 2020, sem conseguir aumentar o engajamento da marca de roupas da Red Bull.

Falando com a Sky Sports Alemanha, o consultor da Red Bull, Helmut Marko, se negou a comentar especificamente sobre o caso. Porém, ele deixou claro que não teria como a marca de bebidas ficar satisfeita com a performance ruim de uma das suas equipes no ano passado.

"Tal decisão depende única e exclusivamente dos investidores", disse. "Há esses rumores que não comentamos em detalhes. Se você tem uma equipe que vence o Mundial e outra que está em nono, as sinergias não funcionam corretamente. O resultado geral não é satisfatório. Como pessoas de negócios, nossos investidores tomarão a decisão correta".

Mas Tost disse ter buscado explicação de Oliver Mintzlaff, diretor geral da Red Bull GmbH, que reafirmou que o futuro imediato da equipe segue como está. Em um comunicado publicado nas redes da AlphaTauri nesta quarta-feira (01), Tost disse:

"Tive boas reuniões com Oliver Mintzlaff, que confirmou que os investidores não venderão a Scuderia AlphaTauri, e a Red Bull seguirá apoiando a equipe no futuro. Todos esses rumores são infundados, e a equipe precisa seguir focada no início da temporada para entregar performances melhores que as do ano passado".

Mas ainda há uma questão sobre a organização futura da equipe, com fontes do paddock sugerindo que a AlphaTauri considera uma expansão de sua fábrica em Faenza. Porém, uma das possibilidades levantadas é de que a equipe pode mandar todo o setor de aerodinâmica para a Inglaterra.

Mas a pequena área industrial de Bicester, Oxfordshire já é bem populosa, o que forçaria a AlphaTauri a comprar uma sede ou fazer uma realocação mais distante do centro.

Uma garantia maior do futuro da AlphaTauri pode inclusive afetar os planos de Michael Andretti de entrar na F1, eliminando a chance de comprar uma equipe já existente, já que os times rivais buscam aumentar o valor da taxa de diluição, de 200 para 600 milhões de dólares.

