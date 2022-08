Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 chega à 15ª etapa da temporada de 2022, com o atual campeão mundial, Max Verstappen, correndo em casa e podendo ampliar ainda mais o seu domínio no atual campeonato. O TELEMETRIA destaca as possibilidades do piloto da Red Bull, com Rico Penteado, engenheiro brasileiro que esteve no comando dos motores da Renault por quase duas décadas.

O público também faz parte do programa, com as perguntas que serão respondidas por Rico Penteado.

O TELEMETRIA é apresentado por Erick Gabriel e tem a participação de Guilherme Longo, ambos repórteres do Motorsport.com.

PODCAST #193: 'Estilo Briatore' faz com que Piastri chegue à F1 queimado?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: