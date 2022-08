F1: Hamilton sofreu impacto de 45G no GP da Bélgica

Carregar reprodutor de áudio

O Mercedes W13 de Lewis Hamilton sofreu um impacto de 45G no GP da Bélgica do último domingo de Fórmula 1. O piloto inglês teve um contato com Fernando Alonso na primeira volta da corrida que o fez sair pelos ares. Ao aterrissar, o carro golpeou o solo com violência.

Hamilton sofreu uma repentina perda de pressão no circuito de resfriamento e não demorou para que o chamassem do box para abandonar a corrida. O golpe também acendeu o alerta vermelho da FIA que obrigou o piloto a visitar o centro médico. O britânico, que no primeiro momento se recusou a ir, recebeu uma advertência dos comissários.

Como informado anteriormente, sua unidade de potência foi devolvida às instalações da Mercedes em Brixworth, onde está sendo examinada. Hamilton estava fazendo sua estreia no V6 em Spa e se não puder seguir com ele, terá que usar um quarto exemplar e, por tanto, receberá uma punição no grid em uma próxima corrida. Além a caixa de velocidade mostra rachaduras e os componentes internos também estão sendo examinados.

"Foi um impacto grande, muito grande", disse o diretor de estratégia da Mercedes, James Vowles, em um vídeo da equipe. "O sensor de SDR do carro registrou 45G, que é um impacto vertical muito grande."

"Ele ficará bem e voltará para briga em Zandvoort. Creio que ele está frustrado porque tinha um carro muito rápido e era possível subir no pódio. Mas, tanto ele como todos nós estamos aqui para lutar e seguir avançando."

Lewis Hamilton, Mercedes W13, atravessa uma curva após contato com Fernando Alonso, Alpine A522 Photo by: Motorsport Images

Vowles assinalou que, além da unidade de potência e a caixa de câmbio, também estão sendo revisados outros elementos do carro.

"Há bastantes fotos circulando pela internet que mostrar a altura do carro e como ele aterrissou e o impacto foi grande. Notamos quase imediatamente depois do impacto no que que foi uma perda de refrigeração."

"Na verdade, se pode ver na onboard de Alonso que o refrigerador saiu voando em direção a ele e então a temperatura subiu com muita rapidez. Essa foi a reação principal da para-lo na pista."

"Agora vamos precisar de uns dias para revisar todos os componentes. Está claro que vai haver sobrecarga nos componentes da suspensão e caixa de câmbio e temos que assegurar de entender tudo que precisamos antes de Zandvoort."

Por outro lado, Vowles também indicou que a Mercedes igualou o ritmo de corrida da Ferrari na Bélgica, depois de ficar a 1s na classificação.

"O foco e a filosofia do que está sendo feito, em termos de priorizar o ritmo de corrida e o rito de classificação, creio que pode ser diferente entre as duas equipes", disse.

"Obviamente, as distâncias são grandes, são muito mais longas do que estamos habituados a ver. Normalmente se esperaria um décimo ou dois, não um segundo."

"O posso dizer é que estamos ganhando em degradação de corrida. Assim parte disso pode ser apenas como os pneus estão sendo usados e o desempenho do carro e a outra parte é a degradação."

"O enfoque que temos é a de marcar pontos corrida por corrida. No entanto, está claro que temos que melhorar nossa posição na classificação porque não é só em relação com a Ferrari, também estamos competindo com a McLaren e a Alpine."

"E para estar competindo na primeira parte, para conseguir nossa primeira vitória esta temporada, temos que melhorar na classificação. Essa é a abordagem que estamos usando não só para essa corrida, mas temos olhado para ela durante toda a temporada e seguiremos fazendo."

