A Fórmula 1 não perde tempo e após sair das ruas de Baku, chega às ruas de Miami, com o quinto GP de 2023. A Red Bull é a grande líder do campeonato, com os seus dois pilotos bem próximos na tabela. A briga pela segunda posição parece que vai esquentar, com a Ferrari reagindo no Azerbaijão, onde conseguiu seu primeiro pódio no campeonato.

Para trazer todos os detalhes, Rico Penteado, engenheiro brasileiro que esteve na F1 por quase duas décadas, chega no TELEMETRIA com tudo o que cerca a prova na Flórida, além de responder às perguntas do público.

O TELEMETRIA é apresentado por Erick Gabriel e tem a participação de Guilherme Longo.

