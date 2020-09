TELEMETRIA: Vettel ‘volta’ a ficar a pé em 2021 e tudo sobre o GP da Toscana com Rico Penteado

A F1 não para e já no próximo fim de semana a Itália volta a receber uma corrida, desta vez inédita. O GP da Toscana Ferrari 1000 entrou no calendário de última hora, por causa da pandemia, mas é um dos principais assuntos do TELEMETRIA, o primeiro programa do fim de semana voltado à próxima etapa da maior categoria do automobilismo mundial, com a participação de Rico Penteado.

A situação de mercado também está na pauta do programa, com a polêmica declaração do chefe da Racing Point, Otmar Szafnauer, fechando as portas da equipe para Sebastian Vettel. O futuro de Toto Wolff na Mercedes e Felipe Massa na Porsche Cup Brasil também estão entre os outros assuntos discutidos no programa.

Assista ao vivo

PODCAST: Vitória de Gasly prova que F1 é ambiente 'onde os fracos não têm vez'?