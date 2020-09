TV: Confira todos os horários do inédito GP da Toscana de F1

Após a corrida maluca em Monza, no GP da Itália, a F1 permanece no país e parte para a casa da Ferrari, que comemora a milésima prova na maior categoria do automobilismo mundial, em Mugello. O GP da Toscana entrou no campeonato devido à pandemia de Covid-19 e ganhou boa aceitação dos pilotos que já correram na pista em outras categorias.

O campeonato segue com Lewis Hamilton na liderança tranquila, com 164 pontos, contra 117 de Valtteri Bottas, com 117 e Max Verstappen com 110.

Além da F1, o fim de semana marcará também a última etapa da F3 que se despedirá de 2020 após 18 corridas.

Confira a programação do fim de semana e também dos programas ao vivo do Motorsport.com no YouTube:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 6h SporTV 2 Treino Livre 2 Sexta-feira 10h SporTV 2 Treino Livre 3 Sábado 7h SporTV 2 Treino Classificatório Sábado 10h SporTV 2 Corrida Domingo 10h10 Globo Fórmula 2 Corrida 1 Sábado 11h45 YouTube da F1 Corrida 2 Domingo 06h55 YouTube da F1 Fórmula 3 Corrida 1 Sábado 05h25 Corrida 2 Domingo 05h30 Programas no YouTube do Motorsport.com Dia TELEMETRIA Quarta-feira 13h DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 14h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a classificação PÓDIO Domingo Após a corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h

