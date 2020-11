Verstappen: "90% do grid poderia vencer com a Mercedes"

Max Verstappen foi crescendo na Fórmula 1 a ponto de se tornar um dos destaques da categoria. Neste ano, o piloto da Red Bull é o único que consegue se aproximar das Mercedes de Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, mas não consegue desafiar de fato a equipe alemã pelo título. E apesar de falar que isso não o incomoda, o holandês não deixou de cutucar a rival.

Em entrevista ao site oficial da F1, o piloto voltou a afirmar que não se sente frustrado ao ver Hamilton quebrando os principais recordes da categoria com o carro da Mercedes.

"Não, não é nada chato", disse. "Tenho muito respeito pelo que eles conquistaram. Nem me incomoda que Lewis tenha tanto sucesso com eles. Não vou falar nada contra ele porque é um ótimo piloto, mas o carro é terrivelmente dominante".

"Mas, honestamente, 90% do grid poderia vencer com aquele carro"

Apesar da indireta, Verstappen admitiu que, mesmo assim, muitos não teriam o mesmo domínio do carro como Hamilton, afirmando que seguirá fazendo de tudo para bater a Mercedes.

"Talvez os outros não seriam tão dominantes quanto Hamilton. Mas você acaba aceitando a situação em que se encontra, e foca apenas em tentar tirar o melhor proveito dela. Não digo que estou frustrado, estou focado no momento no que podemos fazer para tentar vencê-los".

Apesar de ter vencido apenas uma vez em 2020, no GP dos 70 Anos em Silverstone, o holandês vem mostrando muita consistência ao longo da temporada, indo ao pódio nas nove corridas que completou, e tendo assumido brevemente a segunda colocação no Mundial de Pilotos, superando Bottas.

Mas, com o abandono em Ímola, ele ficou oficialmente fora da disputa pelo título, que pode ser de Hamilton já na próxima corrida, na Turquia. Verstappen está agora a 120 pontos do britânico, com apenas 104 ainda em disputa. Já a disputa com Bottas parece mais aberta, com apenas 25 pontos separando os dois.

