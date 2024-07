Max Verstappen conseguiu minimizar os prejuízos no GP da Bélgica de Fórmula 1. Mesmo largando em 11º após a punição pela troca do motor de combustão interna, o holandês conseguiu sair de Spa-Francorchamps com uma diferença ainda maior na vantagem para Lando Norris.

Terminando uma posição à frente do britânico, o tricampeão chega a 277 pontos contra 199 de Norris, abrindo 78 de vantagem.

Charles Leclerc conseguiu se aproximar um pouco, chegando aos 177 pontos, mas o monegasco já precisa se preocupar com Oscar Piastri, que colou nele com mais um pódio. O australiano tem agora 167. Carlos Sainz fecha o top 5 com 162, também bem próximo dos dois.

Lewis Hamilton mantém a sexta posição, agora com 150 pontos, enquanto Sergio Pérez é o sétimo com 131. Já George Russell cai para oitavo com 116 após sua desclassificação

Nos Construtores, a Red Bull chega aos 408 pontos, com a McLaren reduzindo a diferença para 42, chegando aos 366, contra 345 da Ferrari. Já a Mercedes tem 266.

Mundial de Pilotos da F1 após o GP da Bélgica:

Mundial de Construtores da F1 após o GP da Bélgica:

Posição Equipes Pontos BH SA AU JP CN US IT MC CA ES AT GB HU BE NL IT AZ SG US MX BR US QA AE BH 1 Red Bull Racing 408 44 43 10 44 54 44 29 8 25 29 25 18 16 19 - - - - - - - - - - - 2 McLaren 366 12 16 27 14 27 28 30 30 28 25 31 27 43 28 - - - - - - - - - - - 3 Ferrari 345 27 22 44 27 31 36 25 40 - 18 21 11 20 23 - - - - - - - - - - - 4 Mercedes 266 16 10 - 8 18 12 15 17 28 27 45 25 20 25 - - - - - - - - - - - 5 Aston Martin Racing 73 3 10 12 8 7 2 2 - 14 - - 10 1 4 - - - - - - - - - - - 6 RB 34 - - 6 1 - 12 1 4 4 - 2 1 2 1 - - - - - - - - - - - 7 Haas F1 Team 27 - 1 3 - 1 2 - - - - 12 8 - - - - - - - - - - - - - 8 Alpine 11 - - - - - 1 - 1 3 3 1 - - 2 - - - - - - - - - - - 9 Williams 4 - - - - - - - 2 - - - 2 - - - - - - - - - - - - - 10 Sauber - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RUSSELL É DESCLASSIFICADO E HAMILTON HERDA VITÓRIA NA BÉLGICA! Piastri P2 e Leclerc P3; MAX P4

