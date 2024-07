Mercedes parecia ter tido resultado mais que satisfatório neste domingo de Fórmula 1 no GP da Bélgica, conquistando dobradinha com George Russell na liderança e estratégia improvável de apenas uma parada. Lewis Hamilton ficou em segundo após conquistar a ponta de Charles Leclerc, mas perdeu a posição algumas voltas mais tarde. Porém, minutos mais tarde, os comissários desclassificaram o carro 63, já que o mesmo estava 1,5kg abaixo do peso limite.

O resultado não parece ter sido nem mesmo cogitado pela equipe. O próprio Russell disse que os estrategistas e engenheiros não imaginaram tal conquista durante a reunião que aconteceu pela manhã.

Na entrevista após corrida, Hamilton também confessou não ter pensado que a dobradinha da Mercedes seria possível em Spa-Francochamps. Até aquele momento, os pilotos não sabiam sobre a investigação.

"Eu realmente não esperava. Primeiro eu tenho que parabenizar o George e o time. Nós fomos um desastre na sexta-feira. O carro estava ruim e nós fizemos algumas mudanças".

É importante ressaltar que os engenheiros da Mercedes mudaram as configurações do assoalho novo e optaram por voltar a usar o anterior após muitas reclamações dos pilotos. A decisão foi tomada antes do TL3, no sábado, e parece ter surtido um bom efeito.

"Foi difícil prever como ele estaria hoje, porque ontem estava chovendo, mas o carro estava fantástico e nós devemos isso a toda a equipe. Nós dois chegamos aqui, com um trabalho sólido nos pit stops e estratégias".

Ao ser questionado sobre a possibilidade de batalhar pelo campeonato de pilotos, o britânico negou e disse que seria "esperança demais". É importante ressaltar que Hamilton ocupa a sexta posição, com o total de 143 pontos, tendo 23 a menos que Carlos Sainz, que está a sua frente.

"Se nós continuarmos com esse tipo de desempenho, como fizemos nas últimas corridas, o que tem sido fantástico, eu acho que nós poderemos começar os fins de semana de uma maneira melhor, e talvez possamos tentar. Mas, obviamente, a McLaren estava muito forte hoje, porém nós estávamos um pouco a frente. Nós precisamos continuar assim".

Russell e Lewis travaram uma verdadeira batalha nas últimas voltas, causando tensão em pista, mas, no final, George manteve a liderança e foi o primeiro a receber a bandeirada.

Avaliando seu desempenho, Hamilton disse que "tentou chegar perto, mas George fez um ótimo trabalho com os pneus". No fim, o piloto lamentou:

"Foi um daqueles dias..."

Apesar da lamentação de Lewis, o piloto herdou o primeiro lugar após a desclassificação de Russell.

