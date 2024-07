George Russell parecia ter dado uma verdadeira aula de gerenciamento de pneus durante a corrida deste domingo na Bélgica. O piloto Mercedes conseguiu vencer a prova de Fórmula 1 fazendo apenas uma parada e mantendo o desgaste de seus pneus duro sob controle. A equipe conseguiu dobradinha, com Lewis Hamilton em segundo e Oscar Piastri, da McLaren, em terceiro. Porém, minutos mais tarde, a equipe de comissários desclassificou o carro 63 por estar abaixo do peso limite.

A estratégia de Russell parecia um blefe, já que Carlos Sainz, da Ferrari, tentou algo parecido, mas foi obrigado a fazer mais de uma parada para trocar pneus. Porém, o britânico insistiu e segurou a ponta até o fim, mesmo batalhando com Hamilton nas últimas voltas.

Durante a entrevista após a corrida, George avaliou que a vitória era "imprevisível", mas os compostos se comportaram de maneira positiva em pista:

"É um resultado incrível - definitivamente imprevisível durante a nossa reunião de estratégia de manhã. Os pneus estavam bons, então eu continuei dizendo que nós poderíamos fazer apenas uma parada".

Sobre o segundo lugar de Hamilton, até aquele momento, o piloto disse que o companheiro "poderia ter vencido se as circunstâncias fossem diferentes".

Bem-humorado, o britânico ainda disse que "gostaria de outra corrida no próximo fim de semana" para mostrar ainda mais o desempenho da equipe. No fim, ele agradeceu todo o esforço do time e saiu sorridente para o pódio.

Russell foi desqualificado e Hamilton herdou a vitória em Spa-Francochamps. O carro 63 estava 1,5kg abaixo do permitido.

F1 AO VIVO: ESPETACULAR: RUSSELL SEGURA HAMILTON E VENCE EM 1-2 DA MERCEDES! Piastri 3º, MAX 5º e Norris 6º

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #292 - Quem é o culpado na treta da McLaren?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!