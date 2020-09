Verstappen comemora "boa corrida, mas um pouco solitária" em Sochi

Max Verstappen soube aproveitar da situação criada com a punição de Lewis Hamilton e terminou com o segundo lugar no GP da Rússia de Fórmula 1. E o holandês julgou que teve uma boa corrida, conquistando o máximo de pontos possíveis.

Após a prova, Verstappen destacou a largada ruim, perdendo posição para Bottas, além de como não conseguiu se colocar na disputa após a saída do safety car.

"Eu tinha pouca aderência do lado de dentro e isso nos custou um pouco. No final, eu acho que tivemos umas primeiras curvas interessantes. Eu tinha que pegar aquela chicane e consegui passar sem problemas".

"Na relargada, acho que o pneu médio não foi tão rápido assim e eu tinha problemas no balanço, mas assim que colocamos os pneus duros, aí eu fiquei mais competitivo. Então estou feliz com isso no final, conseguindo separar as Mercedes novamente. Acho que posso ficar feliz com isso".

Sobre a possibilidade de Hamilton alcançá-lo, ele disse que preferiu não focar nisso.

"Eu estava prestando atenção na minha própria corrida. Se eles estão mais rápidos, vão ultrapassar de qualquer jeito. Mas eu acho que consegui gerenciar bem, fazendo o que era possível".

"Estou muito feliz com o segundo lugar, especialmente após dois abandonos é bom ter mais alguns pontos. No geral foi uma boa corrida, mas um pouco solitária".

