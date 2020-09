Lewis Hamilton não ficou nada feliz com a conclusão de seu GP da Rússia de Fórmula 1. O piloto da Mercedes entrou no domingo pronto para igualar o recorde de vitórias de Michael Schumacher, mas o que aconteceu foi totalmente diferente, tomando duas punições de cinco segundos e terminando apenas em terceiro.

Ele foi punido por fazer um teste de largada fora da área determinada pela Direção de Prova na quinta-feira, antes do início das atividades de pista em Sochi. Além dos dez segundos, ele também recebeu mais dois pontos na superlicença, ficando a apenas dois de uma suspensão.

Com isso, ele terminou em terceiro após liderar as primeiras voltas da pista, com seu companheiro Valtteri Bottas vencendo com a Mercedes e reduzindo a diferença na liderança em 11 pontos.

Hamilton disse que "teria que voltar e ver o que o regulamento diz para entender o que fiz de errado", mas não acha que fez nada de errado.

"Tenho certeza que ninguém recebeu duas punições de cinco segundos por algo tão ridículo antes. Eu não coloquei ninguém em perigo. Fiz isso milhões de vezes nos anos anteriores e nunca fui questionado".

Perguntado se ele sentia que a punição dada pelos comissários era excessiva, Hamilton respondeu: "Claro que é. Mas é algo esperado. Eles estão tentando me parar não? Mas tudo bem. Preciso apenas manter meu foco e veremos o que acontecerá".

Hamilton disse no rádio que a punição era ridícula e "uma merda", e também expressou sua insatisfação com o momento que parou. Ele entrou no final da volta 16 para colocar pneus duros no lugar dos macios e pagar sua punição, mesmo querendo ficar mais na pista.

"O plano era parar naquela volta, mas eu estava tentando ir o mais longe possível. Não mudou muita coisa. Eu tinha muito caminho a ir com aquele pneu, e eu estava bem com o macio".

"Vocês sabem, vamos discutir isso e tentar entender. Eu só preciso garantir que não estarei nessa posição novamente".

