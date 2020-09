F1: Bottas se aproveita de punição a Hamilton e vence GP da Rússia

Após largar em terceiro, Valtteri Bottas se aproveitou de punição ao companheiro Lewis Hamilton e venceu o GP da Rússia de Fórmula 1, superando o holandês Max Verstappen, da Red Bull.

O piloto finlandês da Mercedes triunfou com tranquilidade após o parceiro britânico tomar penalidade de 10 segundos por fazer dois testes de largada irregulares antes do início da corrida. Apesar do gancho, Hamilton fez boa prova e completou o pódio em Sochi.

A quarta posição ficou com o mexicano Sergio Pérez, que teve atuação destacada com a Racing Point. O top-5 foi completado pelo australiano Daniel Ricciardo, da Renault. Repórter do Motorsport.com, Jonathan Noble informa os 10 primeiros do GP da Rússia:

A corrida

A largada foi marcada por acidentes de Carlos Sainz, espanhol da McLaren, e Lance Stroll, canadense da Racing Point. Com isso, o safety car foi acionado. Na frente, largada ruim de Verstappen, de modo que Bottas saltou para segundo.

Com a entrada do carro de segurança, o britânico George Russell, da Williams, o tailandês Alex Albon, da Red Bull, e o inglês Lando Norris, da McLaren, foram para os boxes, colocando pneus duros.

Na sequência, Hamilton recebeu punição dupla por fazer dois testes de largada irregulares antes do início da corrida. Assim, o piloto fez seu pit stop para colocar compostos duros e 'pagou' os 10 segundos das penalidades, voltando à pista em 11º. Bottas assumiu a ponta.

Com 25 das 53 completadas, Hamilton já aparecia em quinto, aproveitando-se da primeira rodada de pit stops. O russo Daniil Kvyat, da AlphaTauri, era o quarto, atrás do monegasco Charles Leclerc, da Ferrari. À frente, Bottas, na ponta, seguido por Verstappen.

No giro seguinte, Verstappen fez seu pit stop e voltou em quarto com pneus duros, atrás de Kvyat e à frente de Hamilton. Logo depois, foi a vez de Bottas parar para colocar os mesmos compostos que o rival da Red Bull. O piloto da Mercedes manteve a liderança.

Na sequência, o australiano Daniel Ricciardo foi punido com acréscimo de 5 segundos no tempo de prova por não respeitar as instruções da direção de prova após 'escapada' em ultrapassagem sobre o companheiro francês Esteban Ocon.

Na volta 29, Leclerc fez seu pit stop e voltou em sétimo, também com pneus duros. Dois giros depois, foi a vez de Kvyat fazer sua parada, substituindo os compostos duros usados desde a largada por compostos médios. O russo voltou à pista em oitavo.

Pouco depois, na volta 35, Hamilton já aparecia em terceiro, atrás de Verstappen e do líder, Bottas. O mexicano Sergio Pérez, da Racing Point, era o quarto. As posições se mantiveram, para glória de Bottas.

