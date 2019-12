A temporada de 2019 da Fórmula 1 chegou ao fim com o término do GP de Abu Dhabi deste domingo (veja o resultado da prova abaixo).

Com o domínio da Mercedes, que teve Lewis Hamilton como campeão, Valtteri Bottas como vice, além do título de Construtores, restava saber quem seria o "melhor do resto".

E foi Max Verstappen quem garantiu a terceira colocação, ao chegar em segundo neste domingo, na frente de Charles Leclerc.

A última corrida também definiu Carlos Sainz como sexto no Mundial de pilotos. O espanhol passou Daniel Ricciardo na última volta e garantiu o décimo lugar, que colocou ele na frente de Pierre Gasly.

Veja abaixo a classificação do mundial de pilotos:

Veja a classificação de Construtores: