Max Verstappen argumenta que os atuais carros com efeito de solo da Fórmula 1 são muito pesados e, portanto, parecem "um barco" em curvas lentas e acrescente que esses modelos não foram feitos para circuitos de rua.

No início de 2022, a F1 mudou para o efeito solo na esperança de melhorar o rastreamento dos outros carros. Perto do fim dos regulamentos anteriores, o "ar sujo" desempenhou um papel cada vez mais importante, tornando escassas as batalhas prolongadas.

A FIA e a categoria voltaram a usar o efeito solo, o que, de fato, tornou o rastreamento (ligeiramente) melhor, a julgar pelos pilotos, embora deva ser mencionado que o efeito vem se tornando mais complicado à medida que as equipes encontram mais downforce e truques extras. O último está relacionado, por exemplo, às asas dianteiras que geram mais outwash, com as quais o objetivo principal ainda é colocar um concorrente na sujeira.

Os carros com efeito de solo também se encaixam perfeitamente em uma tendência de ganho de peso cada vez maior na F1, embora seja preciso dizer que o peso está principalmente nos motores híbridos e nos sistemas de segurança.

Nada pode ser economizado neste último, é claro, e a categoria também não tem planos de se desfazer dos pesados componentes do motor elétrico. Tudo isso faz com que o peso seja o principal problema de acordo com os pilotos. "Minha opinião pessoal é que os carros atuais são muito grandes e muito pesados. Se eu pudesse mudar uma coisa amanhã, seria isso", revela Carlos Sainz.

Max Verstappen tem opinião semelhante, enfatizando que o peso cobra seu preço especialmente em curvas lentas. "As curvas rápidas são muito boas com os carros atuais, mas nas curvas lentas esses carros parecem um barco", informou Verstappen ao Motorsport.com quando perguntado.

"Em um carro de Fórmula 1, as curvas rápidas sempre são melhores do que as curvas lentas, embora os carros anteriores fossem um pouco mais ágeis", Verstappen aponta para os regulamentos técnicos em vigor até 2021. "Esses carros geram muita força descendente principalmente nas curvas rápidas."

Isso significa que os modelos atuais têm bom desempenho, por exemplo, no circuito de Suzuka, onde há pouquíssimas curvas lentas. Nos circuitos de rua, a história é completamente diferente. Verstappen enfatiza que os carros de Fórmula 1 - e certamente as criações atuais - "não foram feitos para circuitos de rua".

"Acho que um circuito de rua não é tão divertido de pilotar, também porque os carros atuais são muito pesados. Um carro de F1 não se sai bem em um circuito de rua", diz o tricampeão mundial. "O carro é muito largo, muito grande e muito pesado para isso."

No entanto, a tendência nos últimos anos tem sido a de buscar cada vez mais circuitos de rua. Com, por exemplo, a troca de Barcelona por Madri, essa tendência será reforçada no futuro. Os proprietários da Fórmula 1 consideram isso bom para o espetáculo, mas Verstappen não.

O holandês prefere ver uma "boa corrida" em um circuito da velha guarda: "Os circuitos de rua também podem proporcionar espetáculo com carros de segurança ou com uma reta de três quilômetros, mas, em geral, ainda os considero mais chatos do que um circuito normal."

No entanto, as opiniões dos pilotos não são ouvidas na escolha de novos circuitos e, além disso, Verstappen enfatiza que nem todos os pilotos concordam. "Alguns gostam de circuitos de rua e outros não. Sempre será um pouco meio a meio. Acho que a maioria dos pilotos olha principalmente para onde eles próprios podem ser rápidos", conclui Verstappen com uma risada.

