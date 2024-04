Szafnauer 'escancara' falha no teto orçamentário da F1

O grid dividido da Fórmula 1 é a consequência das "desigualdades" que existiram dentro do limite de custos, avalia o ex-chefe da Alpine Otmar Szafnauer.

Embora a introdução de um limite de gastos para as equipes em 2021 tenha ajudado a comprimir o grid, com a parte da frente e o fundo do pelotão nunca tendo estado tão próximas, esta temporada testemunhou uma divisão interessante entre os concorrentes.

As cinco principais equipes - Red Bull, Ferrari, McLaren, Aston Martin e Mercedes - parecem ter se distanciado do pelotão de trás, o que as ajudou a efetivamente se firmarem em suas atuais posições. Com todas as equipes limitadas às mesmas restrições de limite de custo, essa divisão gerou algumas intrigas sobre as causas. O ex-chefe da Alpine e da Aston Martin, Szafnauer, acredita que há elementos das restrições de gastos que foram o catalisador.

Em particular, ele acha que algumas equipes se saíram muito melhor na reestruturação para aproveitar ao máximo as oportunidades de limite de custos, ao mesmo tempo em que as vantagens das infraestruturas herdadas também foram bloqueadas. Em um evento para promover seu novo aplicativo de gerenciamento de itinerário EventR, Szafnauer disse por que ele acha que o grid se dividiu: "Posso pensar em algumas áreas."

"Uma delas, que eu experimentei, é que há algumas equipes que fizeram um trabalho melhor na estrutura de limite de custos. Elas podem gastar de US$ 10 a 15 milhões a mais do que outras e é preciso lembrar que isso está na margem do desempenho. Digamos que esses US$ 15 milhões a mais que você tem, devido à maneira como se organizou, podem comprar mais talentos ou fazer outras experiências que os outros não podem fazer."

"Além disso, embora haja um limite de custo de OpEx (despesas operacionais) e CapEx (despesas de capital), acho que no lado do CapEx, inadvertidamente, congelamos algumas desigualdades. Há algumas ferramentas que as equipes maiores têm e que as menores estão tentando alcançar e obter e isso leva tempo, porque foram cerca de US$ 36 milhões em quatro anos ou algo assim."

"Lembro que enfrentamos isso na Alpine. Não podíamos comprar o que queríamos comprar, tínhamos que fazer isso ao longo do tempo e as grandes equipes, quando souberam que o limite de custos estava chegando, como tinham o dinheiro, compraram tudo [na hora]."

Szafnauer disse que havia aspectos do desempenho crítico do carro que dependiam de as equipes terem bastante capacidade de gastos no limite de custos se quisessem maximizar os retornos.

"Vou lhe dar um exemplo", disse ele. "Algumas das equipes têm pisos transparentes, de modo que é possível ver o fluxo, enquanto outras não. Eles compraram esse material antes. Como um pequeno exemplo, quando eu estava conversando com meus aerodinamicistas [na Alpine], eles disseram: Precisamos de um piso transparente, para que eu possa realmente ver o que está acontecendo. Outros têm isso!"

Szafnauer também acha que um aspecto totalmente fora do limite de custos também é importante - o talento do piloto.

"Toto [Wolff] está sempre dizendo isso, mas os melhores pilotos querem estar nas melhores equipes", acrescentou. "Portanto, isso também acrescenta um pouco, pois você ainda tem os melhores pilotos nas melhores equipes."

