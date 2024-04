O ex-presidente do Estados Unidos Donald Trump pode ser barrado do GP de Miami de Fórmula 1 que acontece neste fim de semana. A causa é que o político pretendia usar um dos camarotes do paddock para angariar fundos para sua campanha eleitoral.

O promotor imobiliário de Nova Iorque - e grande apoiador de Trump - Steven Witkoff, comprou o Paddock Club Rooftop para promover um evento político do ex-presidente e estava cobrando US$ 250 mil (cerca de R$1,2 milhões) por pessoa que quisesse usufruir do camarote, de acordo com informações do jornal Washigton Post.

Por conta disso, na última sexta-feira, os organizadores do GP de Miami enviaram uma carta de cessação e desistência a Witkoff alegando que a prática "violava claramente" os termos da Suíte e informou que, se fosse verdade, o promotor imobiliário não teria permissão para participar da corrida e seria reembolsado de maneira integral pela compra do camarote.

O Washigton Post ainda afirma que Trump deverá comparecer à corrida, apesar de tudo e Witkoff descreveu as alegações como "falsas".

